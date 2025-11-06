Mariage en F1 : Après ses fiançailles, l'annonce inattendue de Charles Leclerc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il n'aura pas fallu très longtemps pour que Charles Leclerc se décide à faire d'Alexandra Saint Mleux sa femme. Deux ans de relation ont suffi au pilote Ferrari pour qu'il la demande en mariage. Une requête acceptée par l'influenceuse, ce qui a fait le bonheur de Leclerc qui refile la patate chaude à son grand ami Pierre Gasly désormais.

Charles Leclerc lui a passé la bague, de fiançailles, au doigt. Après deux années de relation, le pilote de Ferrari a décidé de faire sa demande à Alexandra Saint Mleux. Dans une série de photos publiées sur Instagram, le couple a officialisé leurs fiançailles. Leclerc a utilisé leur chien Leo pour faire part à Alexandra Saint Mleux de son projet marital.

«Alex et moi sommes très heureux» A la lecture des photos, l'influenceuse ayant la bague au doigt, Charles Leclerc a réussi son coup quelques jours avant le début du Grand Prix du Brésil. Ce jeudi, dans le cadre d'une conférence de presse, le pilote monégasque a été interrogé par un journaliste sur sa demande en mariage. « Je suis très heureux. C'était une semaine spéciale, pleine d'émotions. C'est évidemment un moment très spécial pour quiconque de franchir ce cap. Et Alex et moi sommes très heureux ».