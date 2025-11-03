Alexia Barrier (IDEC Sport) : « Monter cet équipage 100% féminin, c’est très important pour notre sport »

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Porté par la célèbre navigatrice française Alexia Barriere, le maxi-trimaran d’IDEC Sport se lance très prochainement à l’assaut du Trophée Jules Verne. Sur le même bateau que Francis Joyon, détenteur du record de l’épreuve en 2017 (40 jours, 23 heures et 30 minutes), un team 100% féminin et le rêve de devenir le premier équipage uniquement composé de Femmes à boucler le tour du monde à la voile sans escale et sans assistance. Interview.

Comment est né ce « The Famous Project CIC » ? Quand vient l’idée de faire naître le rêve d’un équipage 100% féminin pour une tentative de record du monde sur le Trophée Jules Verne ? C’est assez simple (sourire). Quand j’étais petite, je regardais les courses de bateaux. A 12 ans, je me souviens d’avoir assisté au départ du Vendée Globe et je savais, à ce moment-là, que je voulais faire ça. Alors, je n’étais quand même pas à m’imaginer ni me projeter sur un maxi-trimaran pour tenter un tour du monde… Mais j’avais déjà cette envie en tête. Une semaine avant mon départ du Vendée Globe (2021), j’appelais mes partenaires pour leur demander s’ils accepteraient de me suivre sur un tour du monde à la voile. Ils m’ont dit non, ils voulaient que je refasse un Vendée. Ça n’a pas marché mais de mon côté, j’avais trop envie de le faire. Cette idée, cette envie ne vous a pas lâchée et vous vous êtes accrochée à ce rêve ? Exactement. J’ai continué à chercher. Durant la Transat Jacques-Vabre 2022, j’envoyais déjà des messages à mes amis pour tenter de me trouver un maxi-trimaran ! Et puis, en regardant les chiffres du Trophée Jules Verne, en me plongeant dans les éditions des 30 dernières années, j’ai vu qu’il n’y avait pas de Femmes ou presque pas. Ça me faisait mal au ventre de voir que dans mon sport, il y avait cet écart entre Hommes et Femmes. Alors je me suis dit : Je le fais ! Je monte un équipage 100% féminin, c’est trop important pour notre sport. Je donne l’opportunité aux athlètes de mon sport de participer à ce défi. Et nous voilà, 8 Femmes, 7 nationalités, de 23 à 52 ans… Comment avez-vous fait pour les choisir, ces 7 merveilles du monde ? Un simple appel à candidatures, on a tenté d’allumer une petite flamme. Et on a reçu environ 300 candidatures ! Ouais, c’est génial… Au final, on est 30 femmes sur le projet et ça fait 2 ans que l’on s’entraîne.