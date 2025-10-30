F1 : Un drame avec Max Verstappen ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Depuis 2021, Max Verstappen roule sur la concurrence en Formule 1. La star de l’écurie Red Bull a couru pendant quatre saisons avec Sergio Pérez, son ex-coéquipier, qui voit en lui le meilleur pilote de la grille cette saison. En pleine bataille avec les deux McLaren, déjà champion du monde constructeur, l’écurie anglaise pourrait tomber face à Verstappen selon Pérez.

Lando Norris, puissance 6. A l’occasion du Grand Prix du Mexique dimanche dernier, Norris a décroché son sixième succès de la saison, soit un de plus de Max Verstappen et un de moins que son coéquipier Oscar Piastri. Toutefois, c’est bien le pilote McLaren qui est en tête au classement des pilotes pour ce championnat du monde de Formule 1 avec 357 points contre 356 pour son premier poursuivant Piastri et 321 pour Verstappen.

«Max a été l'action de l'année. Il captive tous les spectateurs de F1» Grâce à ses succès aux Etats-Unis, en Azerbaïdjan, et en Italie, le tout sans oublier ses deuxièmes places aux Pays-Bas et à Singapour, Max Verstappen a fait un retour fracassant dans la discussion pour le titre mondial. A seulement quatre Grand Prix de la fin de la saison, tout est encore jouable pour le quadruple champion du monde. Aux yeux de Sergio Pérez, une cinquième couronne mondiale est plus que possible pour Verstappen cette saison. Le Néerlandais est d’ailleurs l’attraction de la Formule 1 cette année selon lui. « Max a été l'action de l'année. Il captive tous les spectateurs de F1 ».