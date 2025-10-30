F1 - Séparation avec Verstappen : Son ex annonce un retour fracassant !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’amour n’aura duré que quatre ans avec Max Verstappen chez Red Bull. En fin de saison dernière, la firme autrichienne se séparait de Sergio Pérez qui disparaissait ainsi des grilles de départ pour ce championnat du monde, n’ayant pas de baquet. Avec l’arrivée de Cadillac en Formule 1 pour le prochain exercice, le pilote mexicain de 35 ans signera son retour qu’il assure sera très remarqué.

Pierre Gasly, Alex Albon ou encore Liam Lawson peuvent en témoigner. Etre le coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull n’est pas chose aisée. Et pourtant, Sergio Pérez est parvenu tant bien que mal à tirer son épingle du jeu au sein de l’écurie autrichienne pendant ses quatre années de collaboration avec le pilote néerlandais. 5 victoires en Grand Prix ainsi qu’un travail de défense sur Lewis Hamilton pendant le fameux GP d’Abu Dhabi en 2021 qui a permis à Verstappen de rafler sa première couronne mondiale. A la radio, le principal intéressé avait qualifié le Mexicain de « légende ».

«Il m'a fallu environ six mois avant de savoir que je voulais revenir» Après une dernière saison plus poussive chez Red Bull, Sergio Pérez a quitté le paddock. De manière momentanée puisqu’il formera le nouveau couple de pilotes de Cadillac dès la saison 2026 avec Valtteri Bottas. Au micro de Sky Sports, « Checo » Pérez a vidé son sac sur ce come-back qui n’a pas longtemps bien longtemps dans sa tête avant de prendre forme. « Après Red Bull , il m'a fallu environ six mois avant de savoir que je voulais revenir. Je voulais revenir pour terminer ma carrière comme il se doit. En même temps, je me suis demandé si cela avait vraiment de l'importance. Si je ne trouvais pas le bon projet ou la motivation nécessaire pour revenir, je n'allais même pas y réfléchir une seconde. Je suis très enthousiaste ».