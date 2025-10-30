F1 - Transfert avec Verstappen : Coup de théâtre chez Red Bull ?

Pierrick Levallet

Du changement est à prévoir chez Red Bull d’ici 2026. Si Max Verstappen est assuré de rester, l’écurie autrichienne pourrait se séparer de Yuki Tsunoda. Le pilote de 25 ans a néanmoins marqué les esprits lors du Grand Prix du Mexique, ce qui pourrait l’équipe à changer d’avis à son sujet.

D’ici 2026, du changement pourrait avoir lieu chez Red Bull. Max Verstappen devrait encore être au sein de l’écurie autrichienne la saison prochaine. Mais l’avenir de Yuki Tsunoda est incertain. Ces dernières semaines, la tendance était à une arrivée d’Isack Hadjar et à un retour du Japonais chez Racing Bulls. Cependant, le pilote de 25 ans a étonné son monde lors du Grand Prix du Mexique malgré sa onzième place. Laurent Mekies s’est d’ailleurs montré satisfait par sa performance.

«Il était très, très proche de Max en qualifications» « Yuki a réalisé son meilleur week-end depuis longtemps. Nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, mais c'est vrai. Il était très, très proche de Max en qualifications, je crois que c'était deux dixièmes en Q2. Aujourd'hui, le premier relais était également très fort, deux ou trois dixièmes de Max, sur le même long relais en pneus mediums » a confié le Team Principal de Red Bull dans des propos rapportés par Motorsport.com.