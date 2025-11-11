F1 : Max Verstappen, la grosse menace annoncée par son rival !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vainqueur du Grand Prix du Brésil dimanche, Lando Norris a réalisé une très bonne opération dans la course au titre. Mais le Britannique veut rester prudent et ne pas crier victoire trop vite car Max Verstappen reste une menace à ses yeux. Il reste toutefois très confiant en vue des dernières courses.

Chez McLaren, la tendance s'est complètement inversée au cours des dernières semaines. Oscar Piastri est en train de couler alors que Lando Norris reprend de l'avance. Au Brésil, le Britannique a fait un carton plein en gagnant le sprint et la course de dimanche. Malgré la belle forme de Max Verstappen, le Néerlandais compte encore du retard et il sait à quoi s'attendre.

Lando Norris proche du titre En grande forme lors des dernières courses, Max Verstappen a refait une partie de son retard au classement sur les deux pilotes McLaren. Le Néerlandais sait que Lando Norris a l'avantage. Ce dernier veut rester humble. « Non. C’est juste un autre week-end où je suis venu pour essayer de gagner, d’obtenir le plus de points possible, et je l’ai fait. Je l’ai fait aussi lors de la course précédente. Ce ne sont pas des tournants. Ce sont juste de solides résultats, ce qui est exactement ce dont j’ai besoin, exactement ce pour quoi je me bats. Je suis donc très satisfait, mais la route est encore longue. Il ne sert à rien d’être trop heureux ou excité pour l’instant » déclare-t-il d'après des propos rapportés par Nextgen-Auto.