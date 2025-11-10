F1 : Leclerc et Hamilton se font sèchement recadrer par Ferrari !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Au lendemain du Grand Prix du Brésil et des abandons de Charles Leclerc et Lewis Hamilton, John Elkann a tapé du poing sur la table. Le président de Ferrari a invité ses deux pilotes à moins parler et plutôt se concentrer sur leur pilotage, alors que la Scuderia peut toujours espérer obtenir la deuxième place au championnat constructeurs.

À l’occasion de la signature du partenariat entre le groupe Stellantis et les JO 2026 de Milan Cortina, John Elkann a réagi aux résultats catastrophiques de Ferrari dimanche lors du Grand Prix du Brésil. Après Charles Leclerc au bout de seulement six tours, Lewis Hamilton a lui aussi été contraint d’abandonner et le Britannique a parlé de « cauchemar » pour décrire sa première année avec la Scuderia.

« Important que nos pilotes se concentrent sur leur pilotage et qu'ils parlent moins » « D'une part, nous avons des mécaniciens qui ont fait leur travail, entre les qualifications et arrêts au stand. Même chose pour les ingénieurs, puisque la voiture a progressé de manière évidente. Le reste n'est pas à la hauteur », a déclaré John Elkann, dans des propos rapportés par l’agence AGI. « Il est certainement important que nos pilotes se concentrent sur leur pilotage et qu'ils parlent moins. Nous avons encore quelques courses, et il n'est pas impossible de prendre la deuxième place du championnat constructeurs. »