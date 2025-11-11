F1 - Verstappen : Le nouveau coup légendaire !

Pierrick Levallet

Le Grand Prix du Brésil a souri à Max Verstappen. Si Lando Norris a pu conforter sa place de leader avec sa victoire à Interlagos, le Néerlandais a terminé troisième alors qu’il était parti des stands. Le pilote de Red Bull s’est ainsi offert un nouveau record, de quoi confirmer son excellente performance.

Max Verstappen s’est illustré de belle manière lors du Grand Prix du Brésil. Parti de la voie des stands, le pilote de Red Bull a terminé en troisième position. Il n’a toutefois pas pu réduire l’écart qui le sépare de Lando Norris au classement général de la F1. Mais sa performance lui a permis d’inscrire un peu plus son nom dans l’histoire de la discipline.

Nouveau record pour Verstappen Comme le rapporte F1 Only, Max Verstappen s’est offert un nouveau record au Brésil. Le quadruple champion du monde est désormais le pilote qui est monté le plus de fois sur le podium depuis des positions de départ différentes. Le Néerlandais a terminé dans les trois premiers à 17 reprises après avoir démarré de 16 places distinctes, voie des stands comprises.