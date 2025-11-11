F1 - Verstappen : Le nouveau coup légendaire !

Le Grand Prix du Brésil a souri à Max Verstappen. Si Lando Norris a pu conforter sa place de leader avec sa victoire à Interlagos, le Néerlandais a terminé troisième alors qu’il était parti des stands. Le pilote de Red Bull s’est ainsi offert un nouveau record, de quoi confirmer son excellente performance.
Max Verstappen s’est illustré de belle manière lors du Grand Prix du Brésil. Parti de la voie des stands, le pilote de Red Bull a terminé en troisième position. Il n’a toutefois pas pu réduire l’écart qui le sépare de Lando Norris au classement général de la F1. Mais sa performance lui a permis d’inscrire un peu plus son nom dans l’histoire de la discipline.
Nouveau record pour Verstappen
Comme le rapporte F1 Only, Max Verstappen s’est offert un nouveau record au Brésil. Le quadruple champion du monde est désormais le pilote qui est monté le plus de fois sur le podium depuis des positions de départ différentes. Le Néerlandais a terminé dans les trois premiers à 17 reprises après avoir démarré de 16 places distinctes, voie des stands comprises.
«C’est un résultat incroyable»
Max Verstappen n’a d’ailleurs pas caché sa joie après le Grand Prix du Brésil. « Ce week-end a été très difficile pour nous, mais l’équipe n’abandonne jamais. Nous ne voulons pas nous contenter de la deuxième place. Beaucoup auraient dit après le sprint : ne touchons plus à la voiture, on est corrects. Mais ce n’est pas notre mentalité. Nous voulons toujours progresser. Les ajustements n’ont pas fonctionné samedi, mais ils ont rendu la voiture beaucoup plus compétitive aujourd’hui. Le fait qu’il fasse un peu plus froid nous a probablement aidés aussi. Mais passer de la voie des stands au podium, avec une crevaison en plus, c’est un résultat incroyable » a-t-il expliqué.