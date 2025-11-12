F1 - Départ de Ferrari : Le coup de tonnerre que personne n’a vu venir avec Leclerc ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En janvier 2024, Charles Leclerc et Ferrari avaient trouvé un accord pour prolonger le contrat du Monégasque. Alors que l’écurie italienne parlait alors d’un engagement pour plusieurs années, le coéquipier de Lewis Hamilton serait aujourd’hui lié jusqu’en 2029 avec la Scuderia. Mais voilà que Leclerc pourrait faire ses valises bien avant cette date.

Pilote Ferrari depuis 2019, Charles Leclerc devrait le rester encore un moment. En effet, en janvier 2024, le Monégasque prolongeait avec la Scuderia pour plusieurs saisons. « Depuis que j'ai trois ans et que je suivais le GP de Monaco d'un balcon de Sainte-Dévote, j'ai toujours aimé les voitures rouge. Je suis ravi de porter encore quelques années la combinaison de la Scuderia car j'en ai toujours rêvé », expliquait alors à l’époque Leclerc.

Leclerc chez Ferrari jusqu’en 2029 ? Charles Leclerc a donc prolongé avec Ferrari. Mais voilà que la durée du nouveau contrat du Monégasque n’a jamais été officialisée. Jusqu’à quand est-il donc lié avec la Scuderia ? Pour la BBC, le journaliste Andrew Benson a fait savoir : « La durée du contrat de Leclerc n’a pas été officiellement révélée par Ferrari, mais il semble courir jusqu’en 2029 ».