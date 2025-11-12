F1 - Ferrari : C'est terminé pour Lewis Hamilton !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la catastrophe au Brésil, John Elkann, la patron de Ferrari, a poussé un énorme coup de gueule qui visait particulièrement Frédéric Vasseur, Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Cependant, en Italie, on assure que c'est bien le septuple champion du monde qui était la cible des attaques de John Elkann.

C'est une sortie aussi rare que surréaliste. John Elkann, grand patron de Ferrari commence à perdre patience après le nouvel échec de la Scuderia au Brésil où les deux voitures ont été contraintes à l'abandon. Et il n'a pas manqué de le faire savoir en assurant qu'il est « important que nos pilotes se concentrent sur leur pilotage et qu'ils parlent moins ». Une sortie qui semblait viser à la fois Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Mais d'après le journaliste italien, Daniele Sparisci, seul le Britannique était la cible du grand patron de Ferrari, assurant donc que la lune de miel est terminée entre la Scuderia et Lewis Hamilton.

«La lune de miel est terminée» « Certaines remarques de Charles ont pu être irritantes, mais le message était destiné à Hamilton. La lune de miel est terminée. Elkann est déçu par ses performances et par une certaine attitude. Hamilton, qui n’est jamais monté sur le podium, critique souvent, qu’il s’agisse de dossiers internes ou de sanctions de la FIA. Au Brésil, il a qualifié les commissaires de "plaisanterie" et a été pénalisé de cinq secondes pour une collision avec Colapinto. C’est le genre de scandales que Ferrari évite soigneusement », confie-t-il dans Corriere della Sera.