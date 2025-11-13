F1 - Pierre Gasly : La «relation» qui fait vibrer Alpine !

Pierrick Levallet

Avant le Grand Prix du Brésil, Alpine a officialisé une grande nouvelle. L’écurie française a annoncé que Franco Colapinto allait poursuivre l’aventure aux côtés de Pierre Gasly. Flavio Briatore s’est d’ailleurs montré ravi par la relation que l’Argentin partage avec le pilote de 29 ans, soulignant au passage les progrès réalisés par le coéquipier du Français.

«Il est le bon équipier pour Pierre» « La relation avec Pierre est très bonne. Nous avons désormais deux pilotes avec lesquels travailler. Avant, tout reposait sur Pierre. Maintenant, le poids est partagé, et Franco gère très bien la situation. J’ai vu en lui une vraie évolution, une maturité nouvelle. Il parle comme quelqu’un avec plus de responsabilités. Au début, beaucoup de gens dans l’équipe doutaient de lui. J’ai continué à croire en Franco, et maintenant tout le monde est convaincu qu’il est fantastique pour nous et qu’il est le bon équipier pour Pierre » a d’abord expliqué le dirigeant d’Alpine dans des propos rapportés par F1i.