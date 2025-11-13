F1 - Transfert de Lewis Hamilton : L'annonce choc chez Ferrari !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Les propos de John Elkann à l'égard des pilotes Ferrari ne finissent plus de choquer. Il faut dire que les critiques contre Charles Leclerc semblent injustes tandis que celles à l'encontre de Lewis Hamilton interpellent également compte tenu du fait que le septuple champion du monde est bien connu dans le paddock et que la Scuderia savait ce qu'elle faisait en le recrutant.

Après un nouveau week-end catastrophique au Brésil, Ferrari a pris feu après les déclarations fracassantes de son président John Elkann qui a directement pointé du doigt Lewis Hamilton et Charles Leclerc : « Il est certainement important que nos pilotes se concentrent sur leur pilotage et qu'ils parlent moins. Nous avons encore quelques courses, et il n'est pas impossible de prendre la deuxième place du championnat constructeurs. » Des propos qui interpellent le journaliste Thomas Maher qui rappelle que John Elkann était évidemment impliqué dans le transfert de Lewis Hamilton et que le Britannique n'a pas changé depuis les années précédentes.

Les déclarations de John Elkann continuent de choquer « J'avoue avoir été très surpris en lisant les propos d'Elkann lundi (...) On suppose que cette mesure vise à éviter qu'Hamilton ne se sente visé, mais il semble, du moins en apparence, qu'elle ne fasse que s'en prendre injustement à Leclerc, un pilote qui consacre ses meilleures années en F1 à une écurie incapable de lui fournir une voiture à la hauteur de son talent. Si j'étais Charles, je serais fort vexé d'être pris à partie par un patron distant sur la base d'insinuations infondées de manque de concentration et de bavardage excessif, alors que, bien au contraire, Leclerc fait preuve de discrétion et de beaucoup plus de diplomatie que nombre de ses concurrents à sa place », écrit-il pour PlanetF1 avant d'évoquer le cas Lewis Hamilton.