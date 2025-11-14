F1 - Verstappen : Son ex annonce annonce un incroyable retour !

Pierrick Levallet

Ex-coéquipier de Max Verstappen, Sergio Pérez va faire son retour en F1 en 2026. Le Mexicain évoluera chez Cadillac avec un certain Valtteri Bottas. Le pilote de 35 ans est d’ailleurs persuadé de pouvoir réaliser des choses incroyables avec sa nouvelle équipe, malgré son absence d’un an au sein de la discipline.

La saison prochaine, Max Verstappen va retrouver une vieille connaissance sur les pistes. Le quadruple champion du monde affrontera de nouveau Sergio Pérez, son ex-coéquipier chez Red Bull. Le Mexicain évoluera chez Cadillac aux côtés de Valtteri Bottas. Le pilote de 35 ans est d’ailleurs persuadé de pouvoir réaliser une chose incroyable : monter sur le podium alors que sa nouvelle équipe est pressenti pour se battre en fond de peloton.

«Un podium ? Oui, je le pense. J’y crois vraiment» « C’est génial, vous savez. C’est un excellent test et une excellente façon de terminer l’année avant de reprendre le volant l’année prochaine. C’est essentiellement l’occasion pour nous de nous réunir avec les ingénieurs, les mécaniciens, de commencer à travailler tous ensemble, vous savez, de commencer à parler le même langage. Un podium ? Oui, je le pense. J’y crois vraiment. Je pense que j’ai été sur le podium avec toutes les équipes pour lesquelles j’ai couru, sauf McLaren » a d’abord expliqué Sergio Pérez dans des propos rapportés par NextGen-Auto.