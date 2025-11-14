F1 - Lewis Hamilton viré : Schumacher annonce son remplaçant chez Ferrari !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En grande difficulté pour sa première saison chez Ferrari, Lewis Hamilton a été directement pointé du doigt par John Elkann, le grand patron de la marque italienne. Par conséquent, pour Ralf Schumacher, il est déjà temps de tourner la page. Le frère du Baron Rouge conseille à la Scuderia de virer Lewis Hamilton pour le remplacer par Oliver Bearman.

Arrivé en grande pompe chez Ferrari en début d'années, Lewis Hamilton est loin de répondre aux attentes des Tifosi. Après un nouveau week-end catastrophique au Brésil, le Britannique a même été critiqué directement John Elkann, le grand patron de Ferrari. Par conséquent, Ralf Schumacher estime donc que le moment est venu pour la Scuderia de se séparer de Lewis Hamilton et sauter sur l'occasion qui se présente avec Oliver Bearman, membre de la Ferrari Driver Academy et qui brille au volant de la Haas.

Ralf Schumacher demande à Ferrari de virer Lewis Hamilton... « Ferrari a un jeune Bearman dans sa manche, et il fait des merveilles avec la Haas. Et il coûte une fraction de ce que coûte Lewis Hamilton, à savoir pas mal de dizaines de millions d’euros par an. On a un peu l’impression que le film est devenu trop rapide pour lui. Il doit dépenser trop d’énergie pour signer un bon tour. Il doit donner plus que 100 % pour passer devant Leclerc, et cela conduit à des erreurs », estime-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.