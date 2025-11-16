Max Verstappen : «La folie» qui le fait vibrer !

Quadruple champion du monde, Max Verstappen semble désormais hors course pour le titre en 2025. Cela n’empêche pas le Néerlandais de rester l’immense favori pour les saisons à venir. En attendant, le champion de Red Bull rêve de pouvoir un jour piloter une moto de compétition, estimant que la Moto GP est une vraie folie.
Troisième du championnat du monde, Max Verstappen a déjà évoqué dans le passé qu’il ne souhaitait pas rester éternellement en Formule 1. De là à imaginer une carrière en Moto GP pour le quadruple champion mondial ? Pas forcément. Néanmoins, le Néerlandais a récemment avoué être complètement fasciné par les courses de moto.
« Si je ne pouvais pas courir sur quatre roues ou courir en général, je dirais le MotoGP »
« Le MotoGP. Si je pouvais choisir n’importe quoi, disons, si je ne pouvais pas courir sur quatre roues ou courir en général, je dirais le MotoGP. Si j’avais le talent ! », a ainsi confié Max Verstappen dans des propos relayés par Next-Gen Auto.
« C’est fou, mais c’est une folie positive »
« J’ai couru sur ces petites mini-motos quand j’avais entre huit et douze ans environ. J’ai beaucoup aimé ça. Je pense que j’ai rapidement réalisé que j’avais plus de talent sur quatre roues, mais j’ai vraiment adoré ça. Même aujourd’hui, j’adore regarder le MotoGP. C’est fou, mais c’est une folie positive », conclut Verstappen, passionné de la discipline.