F1 - Verstappen : La folie qui se prépare ?

Pierrick Levallet

Après une première partie de saison compliquée, Max Verstappen s’est relancé dans la course au titre à partir de l’été. Le pilote de Red Bull ne cesse de mettre la pression sur les deux McLaren devant lui au classement général de la F1. Une véritable folie pourrait d’ailleurs lui permettre de finalement remporter une cinquième couronne consécutive.

Le début d’année 2025 n’a pas été de tout repos pour Max Verstappen. Ennuyé par des problèmes sur sa Red Bull et concurrencé dans le même temps par les deux McLaren, le Néerlandais a peu à peu vu ses chances de remporter un cinquième titre consécutif se restreindre. Tout a néanmoins changé à partir de l’été. Le quadruple champion du monde s’est relancé dans la course au titre et ne cesse depuis de mettre la pression sur Oscar Piastri et Lando Norris au classement général de la F1.

Vers un scénario de folie pour Verstappen en F1 ? Un scénario de folie pourrait d’ailleurs permettre à Max Verstappen de finalement coiffer ses deux rivaux au poteau dans les ultimes instants de la saison. F1i explique qu’une domination totale du pilote de Red Bull sur les dernières courses pourrait renverser totalement le classement. Avec une victoire à Las Vegas, au Sprint du Qatar puis au Grand Prix du Qatar ainsi qu’à Abu Dhabi, Max Verstappen porterait son total de points à 424. Lando Norris serait donc contraint d’empocher 35 unités sur les quatre derniers événements pour ne pas voir le Néerlandais lui passer devant au dernier moment.