F1 : Verstappen change d’équipe, c’est la révolution !

Max Verstappen a surpris son monde il y a quelques semaines. En l’absence de Grand Prix en F1, le Néerlandais a profité d’un week-end pour explorer d’autres horizons du sport automobile. Le quadruple champion du monde a ainsi roulé sur la Nordschleife sans représenter Red Bull et a même obtenu un plutôt bon résultat. Cela a d’ailleurs poussé le championnat VLN à revoir ses conditions d’accès en n’excluant plus le sim racing.
«Il reproduit la réalité de manière très précise»
« Depuis le lancement du DNLS en 2020, nous savons que le sim racing est bien plus qu’un simple divertissement décontracté. Il reproduit la réalité de manière très précise » a d’abord confié Christian Vormann dans des propos rapportés par NextGen-Auto.
«Son secret, c’est le sim racing»
« La participation de Verstappen a montré à quel point la préparation virtuelle peut être cruciale, en particulier sur l’exigeante Nordschleife. Son secret, c’est le sim racing » a ensuite ajouté le directeur sportif du VLN. Max Verstappen a réussi à provoquer une révolution hors de la F1.