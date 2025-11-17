F1 - Ferrari : Divorce annoncé, c'est terminé pour Charles Leclerc !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2025, Ferrari aura vécu une année très compliquée malgré l’arrivée de Lewis Hamilton. Si Charles Leclerc a réussi à obtenir plusieurs podiums importants, certains observateurs estiment que le Monégasque va finir par quitter l’écurie italienne faute de résultats. C’est notamment le cas de l’ancien pilote Juan Pablo Montoya, qui voit un divorce entre la Scuderia et son pilote.

Au cours d’une saison extrêmement compliquée chez Ferrari, Lewis Hamilton et Charles Leclerc ont récemment été taclés par leur président John Elkann. Ce n’est pas un secret, le Monégasque rêve d’être champion du monde, mais pour le moment, l’écurie italienne ne parvient pas à lui fournir les armes nécessaires.

« Ils ont une voiture moyenne depuis des années et rien n’a changé » Pour Juan Pablo Montoya, Charles Leclerc pourrait quitter Ferrari prochainement. « Je ne comprends pas pourquoi tout le monde pensait que Ferrari serait compétitive. Ils ont une voiture moyenne depuis des années et rien n’a changé », a d’abord confié le Colombien dans des propos relayés par Next-Gen Auto.