Hamilton - Leclerc : Gros clash chez Ferrari, il hallucine !

Suite au double abandon de Ferrari au Brésil, le président de l’écurie italienne John Elkann n’a pas mâché ses mots envers Lewis Hamilton et Charles Leclerc, créant un certain climat de tension au sein de la Scuderia. Pour Günther Steiner, le président de la firme italienne a commis une erreur en tenant de tels propos en public.

« Nous avons des pilotes pour qui il est important de se concentrer sur le pilotage et de moins parler. » Cette phrase prononcée par le président de Ferrari John Elkann après le Grand Prix du Brésil n’est pas passée inaperçue. Directement attaqués par leur président, Charles Leclerc et Lewis Hamilton sont dans l’actualité. De son côté, Günther Steiner ne comprend pas cette sortie du patron de la Scuderia.

« Je pense qu’il ne devrait pas le faire en public » « Il a le droit de critiquer parce qu’au final, c’est lui le patron, mais je pense qu’il ne devrait pas le faire en public. Charles, ce type met tout son cœur et toute son âme dans ce qu’il fait. Que voulez-vous de plus de Charles ? », a ainsi analysé l’ancien directeur de Haas dans des propos relayés par Next-Gen Auto.