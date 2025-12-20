Gad Elmaleh interpelle une star du PSG, c’est inattendu !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour le Maroc, la CAN commence ce samedi avec une rencontre face aux Comores. Bien évidemment, pour les Lions de l’Atlas, la question est de savoir dans quel état se trouve Achraf Hakimi après sa grosse blessure à la cheville début novembre avec le PSG. Les soins ont été nombreux pour le Marocain, qui a en plus de cela reçu une proposition insolite de Gad Elmaleh.

Le 4 novembre dernier, lors d’une rencontre entre le PSG et le Bayern Munich, on craignait le pire pour Achraf Hakimi. Sévèrement touché à la cheville, le Marocain allait-il être apte à jouer la CAN avec les Lions de l’Atlas ? Aujourd’hui, Hakimi se trouve avec le groupe de Walid Regragui à la veille du début de la compétition. Mais dans quel état est-il ? Tout le Maroc croise les doigts pour sa star.

« Ne me parlez pas d’Hakimi, je suis déprimé » Supporter du Maroc pour cette CAN, Gad Elmaleh s’est confié sur le cas d’Achraf Hakimi après sa blessure à la cheville. Interrogé par Le Parisien, l’humoriste a lâché : « Ne me parlez pas d’Hakimi, je suis déprimé. Qu’est-ce qu’on peut faire pour lui à part prier ? C’est un coup dur, mais avec toute l’admiration que j’ai pour lui, l’histoire d’une équipe ne s’arrête pas à ça ».