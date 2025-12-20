Clash au PSG : La grande révélation de Bertrand Latour !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis le début de la saison, Ousmane Dembélé joue très peu avec le PSG, embêté notamment par son physique. Face à cette situation, Luis Enrique gère le Ballon d’Or en lui accordant petit à petit du temps de jeu, mais voilà que cela serait à l’origine de certaines crispations au sein du club de la capitale. C’est ce qu’a révélé Bertrand Latour, évoquant « un problème au PSG entre le club et le Ballon d’Or ».

La saison dernière, Ousmane Dembélé a été époustouflant avec le PSG, ce qui lui a d’ailleurs valu de remporter le Ballon d’Or. Forcément, le Français était très attendu pour ce nouvel exercice, mais voilà que pour le moment, on le voit très peu sur un terrain. Les blessures ont frappé Dembélé ces derniers mois et il met du temps à revenir à 100%. C’est ainsi que Luis Enrique le fait très peu débuter les matchs dernièrement. De quoi créer certaines tensions ?

« Le staff considère qu’il n’est pas prêt pour débuter un match » Sur le plateau du Late Football Club, c’est Bertrand Latour qui a révélé ce clash au PSG à propos du cas Ousmane Dembélé. Le journaliste de Canal+ a alors expliqué : « Oui il y a un problème au PSG entre le club et le Ballon d’Or. Le staff considère qu’il n’est pas prêt pour débuter un match, raison pour laquelle il en débute aucun depuis sa blessure contre le Bayern ».