PSG : La grande revanche annoncée en privé !

Axel Cornic

Recruté pour remplacer un Gianluigi Donnarumma qui a notamment ramené la Ligue des Champions au Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier est loin de faire l’unanimité. L'ancien du LOSC est de plus en plus critiqué et les prestations récentes de Matveï Safonov n’ont fait qu’alimenter les débats autour de son statut au sein de l’équipe parisienne.

Il y a encore quelques personnes n’y aurait cru. Gianluigi Donnarumma, considéré comme l’un des piliers du PSG, n’est plus au club et à sa place, c’est Lucas Chevalier qui est arrivé. Mais ce n’est pas lui qui a défendu les cages parisiennes lors des derniers matchs, puisque Matveï Safonov a profité de sa blessure pour enfin se montrer.

Safonov relance les débats Désormais, on ne sait plus vraiment qui est le titulaire indiscutable du PSG au poste de gardien. Chevalier semble toujours avoir la confiance de Luis Enrique ainsi que de sa direction, mais de plus en plus de monde soutiendrait Safonov. La seule chose c’est que le Russe est blessé, ce qui devrait donc laisser le champ libre au Français pendant quelques semaines.