F1 : Hamilton et Leclerc en plein clash, catastrophe annoncée !

Il y a peu, le président de Ferrari John Elkann a sévèrement recadré ses pilotes. Ce dernier a notamment demandé à Lewis Hamilton et Charles Leclerc de se concentrer davantage sur leur pilotage. Une sortie fort étonnante, alors que de son côté, Jacques Villeneuve estime que l’écurie italienne n’en est pas à son coup d’essai dans les conflits avec ses pilotes.

Suite au double abandon de ses pilotes au Brésil, le président de Ferrari John Elkann n’a pas hésité à recadrer ses pilotes. « Nous avons des pilotes pour qui il est important de se concentrer sur le pilotage et de moins parler. » Directement attaqués, Lewis Hamilton et Charles Leclerc se retrouvent dans une situation embarrassante.

« Regardez comment se sont terminées les histoires avec Prost, Mansell, Alonso ou encore Vettel » D’autant que comme le rappelle Jacques Villeneuve, Ferrari n’en est pas à son coup d’essai à ce niveau. « Regardez comment se sont terminées les histoires avec Prost, Mansell, Alonso ou encore Vettel. C’est une tendance : chez Ferrari, la marque passe toujours avant les individus », confie le champion du monde 1997 dans des propos relayés par Next-Gen Auto.