F1 - Verstappen : Le transfert qui le fait rêver !

En 2026, la Formule 1 aura une nouvelle écurie avec l’arrivée de la marque Audi. Alors que Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto feront la paire la saison prochaine, on ne manquerait pas d’ambitions pour l’avenir. C’est ainsi que Jonathan Wheatley, team principal, a clairement affiché son rêve : recruter Max Verstappen.

Quadruple champion du monde, Max Verstappen fait aujourd’hui briller Red Bull en Formule 1. Sous contrat jusqu’en 2028, le Néerlandais sera encore avec son écurie la saison prochaine malgré les nombreuses rumeurs à propos d'un départ chez Mercedes pour 2026. Il n’empêche que l’avenir de Verstappen est plus qu'incertain pour la suite. Et c’est ainsi qu’Audi ne dirait pas non pour s’offrir l’actuel coéquipier de Yuki Tsunoda.

« Oui, je veux que Max Verstappen pilote pour nous » Max Verstappen vers Audi ? Jonathan Wheatley en rêve. En effet, rapporté par F1i, le team principal a fait savoir à propos d’une arrivée du pilote néerlandais : « Oui, je veux que Max Verstappen pilote pour nous. Quel genre de directeur d’équipe serais-je si je ne le voulais pas ? ».