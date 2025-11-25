F1 - Transfert avec Verstappen : C’est confirmé chez Red Bull ?

Pierrick Levallet

Si Max Verstappen ne cesse de faire l’unanimité chez Red Bull, on ne peut pas en dire autant de Yuki Tsunoda. Le Japonais peine à convaincre son monde au sein de l’écurie autrichienne. Il a d’ailleurs encore déçu ce dimanche au Grand Prix de Las Vegas. Plus le temps passe, plus la tendance à un départ en fin de saison se confirme pour le pilote de 25 ans.

Max Verstappen est assuré de poursuivre l’aventure chez Red Bull la saison prochaine. Mais on ne peut pas en dire autant de Yuki Tsunoda. Le Japonais n’arrive pas à convaincre son monde au sein de l’écurie autrichienne. 12e au Grand Prix de Las Vegas, le pilote de 25 ans a encore déçu ce dimanche. Et l’ancien de chez Racing Bulls est conscient de devoir corriger ses lacunes au plus vite.

«Ça ne peut pas continuer comme ça» « Plusieurs fois, en EL1, EL2 et EL3, j’étais devant Max sur les runs de performance. Mais une de ses forces, c’est qu’il arrive à amener l’équipe à un meilleur niveau en qualifications. Il a confiance à ce moment-là, ce qui lui permet d’être plus performant. Mes erreurs ? Les gens le remarquent, mais je veux des résultats, et l’équipe aussi. Ça ne peut pas continuer comme ça, en termes d’erreurs et de ce genre de choses » a-t-il confié dans des propos rapportés par F1i.