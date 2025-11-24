F1 : Max Verstappen le dégoûte, Lando Norris jette l’éponge !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Leader du championnat du monde, Lando Norris voit Max Verstappen revenir à seulement 24 points de lui en cette fin de saison après sa disqualification à Las Vegas. Mais de manière très honnête, le pilote McLaren a concédé qu’en course, il n’y avait rien à faire contre le rythme du champion néerlandais.

Une fin de saison haletante. Pour rappel, Lando Norris et Oscar Piastri ont été disqualifiés du Grand Prix de Las Vegas en raison d’une usure excessive de la planche en bois du fond plat. Une course qui n’a pas échappé à l’inévitable Max Verstappen, qui revient désormais à égalité de points de l’Australien, et qui en compte 24 de moins que le leader britannique.

Verstappen a impressionné Lando Norris Si Lando Norris reste le grand favori pour le titre 2025, Max Verstappen revient donc en embuscade, dans ce qui s’annonce être une fin de saison de folie. Avant même tout ce problème de fond plat qui a coûté de précieux points aux McLaren, Norris lui, confiait qu’à la régulière, Verstappen avait été beaucoup trop fort sur ce circuit de Las Vegas.