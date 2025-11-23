F1 : Lewis Hamilton change d’équipe, le cauchemar !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cette saison 2025 a été marquée par les débuts de Lewis Hamilton chez Ferrari, une nouvelle union qui peine à convaincre jusqu’à présent. Après le Grand Prix de Las Vegas, le Britannique a admis que cette année était à oublier, ne cachant pas son désarroi en évoquant les difficultés rencontrées chez la Scuderia.

Le week-end a encore été compliqué pour Lewis Hamilton, parti de la dix-neuvième place ce dimanche à Las Vegas. Arrivé dixième, puis classé huitième suite à la double disqualification des McLaren, le Britannique empoche un petit point supplémentaire, un maigre lot de consolation pour le pilote Ferrari, qui ne cachait pas son désarroi après la course.

« C’est la pire saison » « J’étais à l’intérieur et j’ai évité les problèmes autour de moi. En un instant, je me suis retrouvé 12ᵉ, mais ensuite, je n’ai pas réussi à progresser davantage, a confié Lewis Hamilton, rapporté par F1i. Je me sens très mal. C’est la pire saison que j’ai jamais connue et, malgré tous mes efforts, la situation ne fait qu’empirer. J’essaie tout, dans la voiture et en dehors ».