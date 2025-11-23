Verstappen : Bombe en F1, l’annonce officielle !

Pierrick Levallet

L’annonce a eu l’effet d’une bombe en F1 ce dimanche. La FIA a en effet officialisé les disqualifications de Lando Norris et Oscar Piastri au Grand Prix de Las Vegas, relançant ainsi totalement la course au titre avec Max Verstappen. Le communiqué a fait part de quelques détails concernant cette décision.

C’est une véritable bombe qui a été lâchée sur le monde de la F1 ce dimanche. La FIA a en effet annoncé les disqualifications de Lando Norris et d’Oscar Piastri au Grand Prix de Las Vegas. Cette décision permet ainsi à Max Verstappen de se rapprocher un peu plus du Britannique au classement général. Seulement 24 points séparent désormais les deux pilotes, à deux courses de la fin. Le communiqué publié sur le site officiel de la F1 est d’ailleurs entré dans les détails de cette décision retentissante.

«Les patins n'étaient pas conformes au règlement» Le document des commissaires indique que les patins de dérapage des deux voitures ont été « mesurés et jugés inférieurs à l'épaisseur minimale de 9 mm spécifiée à l'article 3.5.9 du règlement technique ». Et cela ne s’arrête pas là. « Les patins arrière ont été mesurés à nouveau en présence des commissaires et des trois représentants de McLaren, et ces mesures ont confirmé que les patins n'étaient pas conformes au règlement. Les mesures pertinentes étaient encore plus faibles que celles initialement mesurées par le délégué technique » peut-on également lire.