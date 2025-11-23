F1 - Pierre Gasly : Bagarre confirmée !

A Las Vegas, Pierre Gasly a réussi une nouvelle fois l'exploit d'atteindre la Q3 et s'élancera ainsi à la dixième place sur la grille de départ. Conscient du manque de performance de son Alpine, le pilote français espère toutefois se battre pour inscrire de nouveaux points.
Gasly annonce la couleur
« Je pense qu'honnêtement, Q1, Q2, [c'était] vraiment très bien. Dans des conditions difficiles, avec les pneus pluie, c'était compliqué mais on était performant et il a fallu cravacher pour aller chercher cette Q3 donc j'étais très content. Après, avec les inters, malheureusement, il n'y a pas un tour où j'ai réussi à vraiment les faire entrer dans la fenêtre d'utilisation, donc on était en glisse de partout, je n'arrivais pas à freiner », lance-t-il au micro de Canal+ avant de poursuivre.
«Il va falloir se bagarrer»
« On était très, très loin en termes de temps, il fallait essayer de mettre de la température et on n'y arrivait pas du tout, donc il faudrait voir ce qu'on aurait pu faire. Je pense que les raisons pour lesquelles on était bien en [pneus pluie] sont les raisons pour lesquelles on n'était pas bien en inter. Dans l'ensemble, je pense qu'on peut quand même être très satisfait d'être en Q3 pour la deuxième fois [de suite]. Honnêtement, ça a été un week-end où il s'est passé énormément de choses - de la pluie, des drapeaux rouges, etc. - donc on a peu de datas sur le sec. Je pense que, déjà, c'est bien de partir dans les points. Il va falloir se bagarrer avec les voitures autour de nous et j'espère aller faire un bon résultat, et pourquoi pas aller chercher une nouvelle fois des points », ajoute Pierre Gasly.