F1 - Pierre Gasly : Bagarre confirmée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A Las Vegas, Pierre Gasly a réussi une nouvelle fois l'exploit d'atteindre la Q3 et s'élancera ainsi à la dixième place sur la grille de départ. Conscient du manque de performance de son Alpine, le pilote français espère toutefois se battre pour inscrire de nouveaux points.

Lors de la séance de qualifications à Las Vegas, Pierre Gasly a réalisé une nouvelle grosse performance en hissant son Alpine en Q3. Le Français partira 10e sur la grille de départ ce qui lui offre la possibilité d'envisager de nouveaux précieux points pour son équipe. Néanmoins, Pierre Gasly a conscience qu'il devra mener un belle bagarre.

Gasly annonce la couleur « Je pense qu'honnêtement, Q1, Q2, [c'était] vraiment très bien. Dans des conditions difficiles, avec les pneus pluie, c'était compliqué mais on était performant et il a fallu cravacher pour aller chercher cette Q3 donc j'étais très content. Après, avec les inters, malheureusement, il n'y a pas un tour où j'ai réussi à vraiment les faire entrer dans la fenêtre d'utilisation, donc on était en glisse de partout, je n'arrivais pas à freiner », lance-t-il au micro de Canal+ avant de poursuivre.