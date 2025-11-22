F1 : Nouveau cauchemar chez Ferrari, Hamilton est sous le choc !

Déjà en difficulté depuis le début de sa première saison avec Ferrari, Lewis Hamilton a terminé dernier des qualifications du Grand Prix de Las Vegas ce samedi. C’est la première fois dans sa carrière que le Britannique se qualifie en dernière position en vitesse pure. Un échec difficile à digérer pour le septuple champion du monde.
C’est un nouveau week-end compliqué qui s’annonce pour Ferrari, et surtout pour Lewis Hamilton. Alors que Charles Leclerc s’élancera depuis la neuvième place sur la grille de départ, c’est bon dernier que le Britannique partira dimanche lors du Grand Prix de Las Vegas. Le septuple champion a terminé à la 20e position des qualifications sur une piste détrempée, après des essais libres pourtant prometteurs.
« On m’a dit que c’est la première fois que cela m’arrive à la régulière dans ma carrière »
« La voiture était très performante lors de la Libre 3, j’étais vraiment très enthousiaste à l’idée que nous allions enfin passer une bonne journée. J’ai eu un drapeau jaune dans le dernier virage, puis en entrant dans le virage 17, il y avait un drapeau jaune, donc j’ai dû lever le pied. Mais je n’avais de toute façon pas d’adhérence, donc je ne pense pas que cela aurait fait une grande différence. C’est un choc d’être dernier. On m’a dit que c’est la première fois que cela m’arrive à la régulière dans ma carrière. Alors oui, un choc », a réagi Lewis Hamilton, dans des propos relayés par Nextgen-Auto.
« Cette année est sans aucun doute la plus difficile »
Relancé sur son ressenti après ce résultat, le pilote Ferrari a ajouté : « Je n’ai pas vraiment de réponse à cette question. C’est encore plus difficile comme saison avec ce résultat aujourd’hui. C’est évidemment horrible. Je ne me sens pas bien. Mais tout ce que je peux faire, c’est passer à autre chose et essayer de revenir demain. J’ai fait tout ce que je pouvais en termes de préparation. Lors de toutes les séances d’essais, nous étions très bien, mais je n’ai pas réussi à faire un tour à la fin. J’avais l’impression que nous étions les plus rapides, et puis nous sommes 20e des qualifications. Cette année est sans aucun doute la plus difficile. Nous pouvons essayer demain, nous avons une très bonne voiture. Mais il va être très difficile de remonter depuis la 20e place. »