F1 : Nouveau cauchemar chez Ferrari, Hamilton est sous le choc !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Déjà en difficulté depuis le début de sa première saison avec Ferrari, Lewis Hamilton a terminé dernier des qualifications du Grand Prix de Las Vegas ce samedi. C’est la première fois dans sa carrière que le Britannique se qualifie en dernière position en vitesse pure. Un échec difficile à digérer pour le septuple champion du monde.

C’est un nouveau week-end compliqué qui s’annonce pour Ferrari, et surtout pour Lewis Hamilton. Alors que Charles Leclerc s’élancera depuis la neuvième place sur la grille de départ, c’est bon dernier que le Britannique partira dimanche lors du Grand Prix de Las Vegas. Le septuple champion a terminé à la 20e position des qualifications sur une piste détrempée, après des essais libres pourtant prometteurs.

« On m’a dit que c’est la première fois que cela m’arrive à la régulière dans ma carrière » « La voiture était très performante lors de la Libre 3, j’étais vraiment très enthousiaste à l’idée que nous allions enfin passer une bonne journée. J’ai eu un drapeau jaune dans le dernier virage, puis en entrant dans le virage 17, il y avait un drapeau jaune, donc j’ai dû lever le pied. Mais je n’avais de toute façon pas d’adhérence, donc je ne pense pas que cela aurait fait une grande différence. C’est un choc d’être dernier. On m’a dit que c’est la première fois que cela m’arrive à la régulière dans ma carrière. Alors oui, un choc », a réagi Lewis Hamilton, dans des propos relayés par Nextgen-Auto.