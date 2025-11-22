F1 : Une star s’effondre, Verstappen hallucine !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Leader du championnat du monde pendant la première partie de saison, Oscar Piastri s’est ensuite effondré. L’Australien s’est fait doublé par son coéquipier Lando Norris, et ne parvient pas à retrouver son meilleur niveau. Une chute de performance assez étrange, que même Max Verstappen ne parvient pas vraiment à expliquer.

Un véritable calvaire. Pendant longtemps, Oscar Piastri aura mené le classement du championnat du monde cette saison. Mais depuis le mois de septembre, plus rien ne va pour le pilote McLaren, qui enchaîne les contre-performances. Doublé par Lando Norris qui est désormais favori pour le titre, Piastri n’y arrive plus, ce que ne comprend pas Max Verstappen.

« Je trouve ça très bizarre » « Honnêtement, je n'ai aucune explication. Je trouve ça très bizarre. Je ne m'attendais pas à ce que ça se passe ainsi, mais au bout du compte, ce n'est pas vraiment mon problème. Mais je pense que cela a aussi à voir avec leur façon de fonctionner en tant qu'équipe », a ainsi confié le Néerlandais dans des propos rapportés par Motorsport.com.