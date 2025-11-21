F1 - Transfert avec Verstappen : La clause qui dégoûte Red Bull !

Pierrick Levallet

Depuis plusieurs années maintenant, Max Verstappen est la pierre angulaire du projet de Red Bull. L’écurie autrichienne souhaitait toutefois recruter Lando Norris pour l’épauler en 2018. McLaren a néanmoins réussi à l’enrôler grâce à une clause. Et au sein de l’écurie autrichienne, cet échec est encore amèrement regretté comme l’explique Helmut Marko.

«C’est un regret en quelque sorte» « Nous étions à un stade très précoce des négociations avec Lando Norris. Au final, nous ne l’avons pas eu, mais je pense qu’il nous aurait très bien convenu. D’un autre côté, nous ne pouvons pas avoir tout le monde. Nous recherchons des champions. [...] C’est un regret en quelque sorte. C’est la clause activée par McLaren qui a empêché ce rapprochement » a expliqué Helmut Marko dans des propos rapportés par NextGen-Auto.