F1 : C’est terminé, Verstappen abandonne !

Réputé pour ne pas mâcher ses mots autour de tout ce qui concerne les décisions de course, Max Verstappen semble avoir mûri à ce sujet. Le quadruple champion du monde, qui a récemment été sanctionné pour avoir prononcé des gros mots, a affirmé vouloir arrêter de contester les sanctions énoncées par les commissaires.
Le Max Verstappen régulièrement remonté contre les instances est-il en voie de disparition ? Pas sûr. Cependant, le quadruple champion du monde semble avoir gagné en maturité au cours des derniers mois de compétition, et affirme qu’il renonce désormais à contester systématiquement les sanctions ou décisions prises à son encontre, du moins, en public et face à la presse.
« Il vaut mieux que je ne dise rien »
« Il vaut mieux que je ne dise rien. Si j’ai quelque chose à dire, je devrais le faire directement avec les commissaires ou la FIA. Si vous parlez trop de certaines choses en public, vous pouvez aussi être pénalisé pour ça », a ainsi confié Max Verstappen dans des propos relayés par Next-Gen Auto.
« Je dois être très prudent avec ce que je dis »
« Bien sûr. Je suis le seul à avoir été pénalisé pour avoir utilisé un gros mot, donc je dois être très prudent avec ce que je dis. Alors je me dis : ’Je ferais mieux de ne rien dire du tout’. C’est comme ça, malheureusement. Je n’aime pas toujours les règles que nous avons, mais je les suis simplement telles qu’elles sont écrites », conclut le Néerlandais.