F1 : C’est terminé, Verstappen abandonne !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Réputé pour ne pas mâcher ses mots autour de tout ce qui concerne les décisions de course, Max Verstappen semble avoir mûri à ce sujet. Le quadruple champion du monde, qui a récemment été sanctionné pour avoir prononcé des gros mots, a affirmé vouloir arrêter de contester les sanctions énoncées par les commissaires.

Le Max Verstappen régulièrement remonté contre les instances est-il en voie de disparition ? Pas sûr. Cependant, le quadruple champion du monde semble avoir gagné en maturité au cours des derniers mois de compétition, et affirme qu’il renonce désormais à contester systématiquement les sanctions ou décisions prises à son encontre, du moins, en public et face à la presse.

« Il vaut mieux que je ne dise rien » « Il vaut mieux que je ne dise rien. Si j’ai quelque chose à dire, je devrais le faire directement avec les commissaires ou la FIA. Si vous parlez trop de certaines choses en public, vous pouvez aussi être pénalisé pour ça », a ainsi confié Max Verstappen dans des propos relayés par Next-Gen Auto.