F1 - Transfert : Enorme coup pour Pierre Gasly, la signature surprise !

A quelques semaines de la fin de la saison, tous les regards sont désormais tournés vers 2026 et le changement de réglementation colossal qui devrait chambouler la hiérarchie. Dans cette optique, Alpine est peut-être en train de réaliser un très gros coup en obtenant la signature de l'un des ingénieurs qui a joué un rôle important dans la définition de ce nouveau règlement.

L'immense majeure partie des écuries est tournée vers 2026. Et pour cause, un nouveau règlement sera mis en place, notamment marqué par un bouleversement côté moteur qui sera totalement hybride. Mais sur le plan aérodynamique aussi, ce sera une révolution. Dans cette optique, Alpine pourrait réaliser un énorme coup. Selon les informations de Motorsport.com, l'écurie française aurait convaincu Jason Somerville, responsable de l'aérodynamique à la FIA. Un temps annoncé chez Cadillac, l'ingénieur devrait finalement rejoindre Alpine qui mettrait la main sur l'un des hommes qui a joué un rôle important dans la définition de ce nouveau règlement et qui en connaît donc tous les détails. Une nouvelle qui devrait ravir Pierre Gasly.

Jason Somerville, le gros coup d'Alpine ? Contacté par Motorsport.com, un porte-parole de le FIA confirme d'ailleurs le départ de Jason Somerville. « Nous pouvons confirmer que Jason Somerville, responsable de l'aérodynamique, quittera la FIA. Jason respectera l'intégralité de sa période de préavis, y compris son congé administratif. Pendant cette transition, Jason se consacrera à des projets non sensibles et non liés à la F1 », confie-t-il avant de poursuivre.