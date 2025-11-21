F1 - Pierre Gasly : Alpine annonce une nouvelle bagarre !

Pierrick Levallet

La fin de saison s’annonce plus convaincante pour Alpine. L’écurie française a fait des progrès considérables à trois courses de la fin. Pierre Gasly a notamment été en mesure de se battre pour des points lors du Grand Prix du Brésil. Franco Colapinto s’attend d’ailleurs à une nouvelle bagarre pour le Français à Las Vegas ce dimanche.

La saison a été rude pour Alpine en F1. Mais l’écurie française devrait passer les trois dernières courses de manière un peu plus sereine. L’équipe a fait des progrès considérables récemment. Pierre Gasly a notamment pu se battre pour des points lors du Grand Prix du Brésil (10e). Franco Colapinto s’attend ainsi à ce que le Français livre une nouvelle bagarre à Las Vegas ce dimanche, sur un circuit qui lui a souri par le passé.

«C’était très excitant» « Je pense que, dans l’ensemble, la voiture s’est beaucoup améliorée. Le Brésil a été un pas dans la bonne direction. Je pense que Pierre a fait un excellent week-end et c’était très positif pour l’équipe de voir la voiture revenir dans les points, de la voir se battre pour de bonnes positions, c’était très excitant de voir qu’elle avait le rythme pour rivaliser avec les autres équipes » a d’abord expliqué le pilote d’Alpine dans des propos rapportés par NextGen-Auto.