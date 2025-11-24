Pierre Gasly : Signature XXL chez Alpine, le gros coup de gueule !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si la saison 2025 d’Alpine aura ressemblé à un cauchemar, Flavio Briatore a pris de grandes décisions pour la suite. Ainsi, à la fois Pierre Gasly et Franco Colapinto ont été confirmés pour 2026. Cependant, Jacques Villeneuve lui, ne comprend absolument pas pourquoi le jeune Argentin continue de bénéficier de la confiance de l’écurie française.

Malgré une saison extrêmement compliquée, Alpine veut croire en l’avenir. Ainsi, l’écurie française a fait le choix de la stabilité en décidant de conserver son duo de pilotes pour la saison prochaine. Pierre Gasly et Franco Colapinto ont tous deux été prolongés récemment, et si le Français fait l’unanimité, ce n’est pas encore le cas de l’Argentin, qui n’a pas inscrit le moindre point sur cette saison 2025.

« Colapinto n'est rien d'autre qu'un pilote qui paie pour financer l'équipe » Champion du monde 1997, Jacques Villeneuve n’a clairement pas mâché ses mots à l’égard de Franco Colapinto : « Colapinto incarne les anciennes dynamiques de la F1, où le budget primait sur les compétences au volant. Colapinto n'est rien d'autre qu'un pilote qui paie pour financer l'équipe », a confié le Canadien, relayé par AS.