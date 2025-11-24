Pierre Gasly : Signature XXL chez Alpine, le gros coup de gueule !

Si la saison 2025 d’Alpine aura ressemblé à un cauchemar, Flavio Briatore a pris de grandes décisions pour la suite. Ainsi, à la fois Pierre Gasly et Franco Colapinto ont été confirmés pour 2026. Cependant, Jacques Villeneuve lui, ne comprend absolument pas pourquoi le jeune Argentin continue de bénéficier de la confiance de l’écurie française.
Malgré une saison extrêmement compliquée, Alpine veut croire en l’avenir. Ainsi, l’écurie française a fait le choix de la stabilité en décidant de conserver son duo de pilotes pour la saison prochaine. Pierre Gasly et Franco Colapinto ont tous deux été prolongés récemment, et si le Français fait l’unanimité, ce n’est pas encore le cas de l’Argentin, qui n’a pas inscrit le moindre point sur cette saison 2025.
« Colapinto n'est rien d'autre qu'un pilote qui paie pour financer l'équipe »
Champion du monde 1997, Jacques Villeneuve n’a clairement pas mâché ses mots à l’égard de Franco Colapinto : « Colapinto incarne les anciennes dynamiques de la F1, où le budget primait sur les compétences au volant. Colapinto n'est rien d'autre qu'un pilote qui paie pour financer l'équipe », a confié le Canadien, relayé par AS.
« Il n'est pas constant »
« Ce ne sont pas ses résultats sur la piste qui ont justifié cette prolongation de contrat avec Alpine. Il a montré des éclairs de vitesse, mais il n'est pas constant », conclut Jacques Villeneuve, qui n’est pas convaincu par l’Argentin.