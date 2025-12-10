F1 - Verstappen menace Red Bull : La séparation inévitable

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un séisme a eu lieu pendant la période estivale dans le monde de la Formule 1. Le divorce entre Red Bull et son dirigeant de 20 ans d’ancienneté était prononcé. Une fin de collaboration qui a permis à l’écurie autrichienne de conserver son pilote star Max Verstappen si l’on se fie aux informations de la Gazzetta dello Sport.

Début juillet, Red Bull officialisait le départ de Christian Horner après deux décennies passées au sein de l’écurie autrichienne pour le Britannique. « Red Bull a libéré Christian Horner de ses fonctions opérationnelles à compter d’aujourd’hui et a nommé Laurent Mekies au poste de CEO de Red Bull Racing ». Voici une partie du communiqué de Red Bull Racing qui actait au passage la nomination de Laurent Mekies, promu donc de Racing Bulls, au poste de Team Principal.

Red Bull se sépare d’Horner… pour garder Verstappen ? Un changement salvateur pour que Red Bull puisse garder la main sur Max Verstappen. Il était grandement question d’un départ du quadruple champion du monde à ce moment précis, lui qui pouvait plier bagage à l’issue de la saison 2025 comme le stipule la clause présente dans son contrat le liant à Red Bull jusqu’à la fin de l’exercice 2028. La Gazzetta dello Sport fait un point ces dernières heures sur le cas Verstappen et son avenir au sein de l’équipe autrichienne dans le cas où la nouvelle réglementation mise en place au niveau des monoplaces desservaient grandement les monoplaces de Red Bull.