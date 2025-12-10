F1 - Verstappen menace Red Bull : La séparation inévitable

Un séisme a eu lieu pendant la période estivale dans le monde de la Formule 1. Le divorce entre Red Bull et son dirigeant de 20 ans d’ancienneté était prononcé. Une fin de collaboration qui a permis à l’écurie autrichienne de conserver son pilote star Max Verstappen si l’on se fie aux informations de la Gazzetta dello Sport.
Début juillet, Red Bull officialisait le départ de Christian Horner après deux décennies passées au sein de l’écurie autrichienne pour le Britannique. « Red Bull a libéré Christian Horner de ses fonctions opérationnelles à compter d’aujourd’hui et a nommé Laurent Mekies au poste de CEO de Red Bull Racing ». Voici une partie du communiqué de Red Bull Racing qui actait au passage la nomination de Laurent Mekies, promu donc de Racing Bulls, au poste de Team Principal.
Red Bull se sépare d’Horner… pour garder Verstappen ?
Un changement salvateur pour que Red Bull puisse garder la main sur Max Verstappen. Il était grandement question d’un départ du quadruple champion du monde à ce moment précis, lui qui pouvait plier bagage à l’issue de la saison 2025 comme le stipule la clause présente dans son contrat le liant à Red Bull jusqu’à la fin de l’exercice 2028. La Gazzetta dello Sport fait un point ces dernières heures sur le cas Verstappen et son avenir au sein de l’équipe autrichienne dans le cas où la nouvelle réglementation mise en place au niveau des monoplaces desservaient grandement les monoplaces de Red Bull.
«Une option longuement discutée cette saison, quand le Néerlandais semblait proche du départ en milieu de saison, puis freinée après le départ de Christian Horner»
Et le quotidien transalpin n’a pas manqué de souligner que le sacrifice consenti par Red Bull de se séparer de Christian Horner pourrait leur avoir permis de sauver les meubles avec Max Verstappen. « Le Néerlandais pourrait être tenté par d'autres équipes. Pour Red Bull, l'année 2026 sera une sorte d'année zéro. Si Red Bull venait à être en difficulté sur le plan des prestations, et que Max devait ainsi se retrouver dans une situation non compétitive, les portes pour un transfert ailleurs pourraient s'ouvrir. Une option longuement discutée cette saison, quand le Néerlandais semblait proche du départ en milieu de saison, puis freinée après le départ de Christian Horner ».