F1 - Rupture confirmée : Pierre Gasly dit stop !

Pour Alpine, la saison 2025 a été un long calvaire. L’écurie française n’a jamais su redresser la barre, et a donc terminé dernière du classement constructeur de la F1. Pierre Gasly n’a jamais semblé en mesure de rapporter régulièrement de bons résultats à cause de sa monoplace. Le pilote de 29 ans a d’ailleurs confirmé la rupture avec sa voiture.

«Ce n'était pas la voiture la plus facile à piloter» « Je leur ai dit de la tenir hors de ma vue l'année prochaine. Je suis sûr que nous pourrons la mettre dans un coin à Enstone. Ce n'était pas la voiture la plus facile à piloter. Une fois que tu baisses la visière, tu ne regardes que la performance et tu essaies de tirer le maximum de la voiture » a d’abord lancé Pierre Gasly dans des propos rapportés par Motorsport.com.