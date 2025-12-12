Ce transfert surprise va régaler le PSG ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est désormais plus un secret, le PSG est très intéressé par la signature d’Ayyoub Bouaddi (18 ans). Si le LOSC a sécurisé l’avenir de sa pépite en prolongeant le Franco-Marocain récemment, le club lillois souhaite également assurer ses arrières sur le mercato, et pourrait ainsi prochainement recruter un nouveau milieu de terrain.

Fidèle à sa politique de recrutement, le PSG cherche toujours à recruter les plus grands talents de Ligue 1. Dernièrement, il semblerait que le club parisien ait choisi son nouveau phénomène, en la personne d’Ayyoub Bouaddi. Âgé de 18 ans, le milieu de terrain a cependant prolongé son contrat jusqu’en 2029 avec le LOSC.

Bouaddi évoque un transfert l’été prochain Néanmoins, le Franco-Marocain n’exclut pas la possibilité d’un gros transfert l’été prochain. « Écoutez, j'ai prolongé jusqu'en 2029, et l'année prochaine, c'est encore loin, je suis focalisé sur cette saison où on peut aller chercher quelque chose. Mais comme j'en ai parlé avec le président, en fin de saison, il y aura un choix qui va se faire et tout est possible », a ainsi confié Ayyoub Bouaddi à l’Equipe.