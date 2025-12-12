Karim Benzema : Le clash est relancé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il avait mis un terme à sa carrière internationale après la Coupe du Monde 2022 pour laquelle il avait déclaré forfait, Karim Benzema ouvre aujourd'hui la porte à un retour en équipe de France et donc à une éventuelle réconciliation avec Didier Deschamps avec qui les relations semblent toujours aussi froides. Explications.

Et si la Coupe du Monde 2026 donnait lieu à un incroyable rebondissement en équipe de France ? Karim Benzema et Didier Deschamps semblent de nouveau en froid depuis les raisons assez mystérieuses de son forfait de dernière minute pour la Coupe du Monde 2022, mais dans un entretien accordé à L'EQUIPE vendredi, le buteur français d'Al-Ittihad redistribue totalement les cartes en ouvrant la porte à un retour en sélection nationale !

Benzema de retour pour le Mondial ? « Mais qui n'a pas envie de jouer la Coupe du monde ? Tout le monde a envie de jouer cette compétition. Après, te dire : est-ce qu'on peut me prendre... Comme je suis quelqu'un qui aime le foot et la compétition, forcément, si tu me dis d'aller en équipe de France pour jouer une Coupe du monde et que je te dis non, je suis un menteur », lâche Karim Benzema. Le clash semble donc relancé, et de son côté, Daniel Riolo interprète d'ailleurs de manière assez claire les propos de l'ancien buteur de l'OL.