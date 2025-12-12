Départ d'Hakimi : Le PSG tient son remplaçant, c'est confirmé !

Victime d'une grosse entorse de la cheville, Achraf Hakimi est forfait jusqu'au début de la Coupe d'Afrique des Nations. Par conséquent, le PSG l'a autorisé à aller finir sa rééducation au Maroc. Et pour suppléer Achraf Hakimi à Metz ce samedi soir, Luis Enrique devrait continuer à faire confiance à Warren Zaïre-Emery.
Lors du choc entre le PSG et le Bayern, Achraf Hakimi a été victime d'une grosse entorse. Taclé violemment par Luis Diaz le 4 novembre dernier, le capitaine du Maroc fait tout son possible pour pouvoir disputer le match d'ouverture de la prochaine CAN. Le pays hôte affrontant les Comores le 21 décembre.
PSG : Hakimi est déjà au Maroc
Alors qu'Achraf Hakimi est forfait jusqu'au début de la CAN, la direction du PSG lui a donné le feu vert pour qu'il puisse finir sa rééducation au Maroc. Privé de son numéro 2, Luis Enrique fait confiance à Warren Zaïre-Emery pour évoluer dans le couloir droit de sa défense. Et alors que son numéro 33 fait forte impression à ce poste, le coach du PSG compte le relancer d'entrée face à Metz ce samedi soir.
Metz-PSG : Zaïre-Emery titularisé sur le flanc droit ?
Pour le compte de la 16ème journée de Ligue 1, le PSG se déplace sur la pelouse du FC Metz ce samedi soir (19 heures). D'après Le Parisien, Luis Enrique compterait une nouvelle fois remplacer Achraf Hakimi par Warren Zaïre-Emery pour cette rencontre. En effet, le crack français de 19 ans devrait être titularisé en tant que latéral droit au stade Saint-Symphorien.