Départ d'Hakimi : Le PSG tient son remplaçant, c'est confirmé !

Amadou Diawara

Victime d'une grosse entorse de la cheville, Achraf Hakimi est forfait jusqu'au début de la Coupe d'Afrique des Nations. Par conséquent, le PSG l'a autorisé à aller finir sa rééducation au Maroc. Et pour suppléer Achraf Hakimi à Metz ce samedi soir, Luis Enrique devrait continuer à faire confiance à Warren Zaïre-Emery.

Lors du choc entre le PSG et le Bayern, Achraf Hakimi a été victime d'une grosse entorse. Taclé violemment par Luis Diaz le 4 novembre dernier, le capitaine du Maroc fait tout son possible pour pouvoir disputer le match d'ouverture de la prochaine CAN. Le pays hôte affrontant les Comores le 21 décembre.

PSG : Hakimi est déjà au Maroc Alors qu'Achraf Hakimi est forfait jusqu'au début de la CAN, la direction du PSG lui a donné le feu vert pour qu'il puisse finir sa rééducation au Maroc. Privé de son numéro 2, Luis Enrique fait confiance à Warren Zaïre-Emery pour évoluer dans le couloir droit de sa défense. Et alors que son numéro 33 fait forte impression à ce poste, le coach du PSG compte le relancer d'entrée face à Metz ce samedi soir.