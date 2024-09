OM : Un très gros renfort va débarquer plus rapidement que prévu ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Libre depuis son départ de la Juventus, Adrien Rabiot s’est engagé en faveur de l’OM il y a quelques jours. En manque de rythme, l’international français semblait avoir besoin de plusieurs semaines avant de faire son apparition en Ligue 1, mais Roberto De Zerbi pourrait réserver une petite surprise ce week-end.

L’Olympique de Marseille a fait fort en attirant douze nouveaux joueurs, dont le dernier en date Adrien Rabiot. Libre depuis la fin de son contrat avec la Juventus, le joueur formé au PSG s’est engagé pour les deux prochaines années. Alors qu’il n’a plus joué depuis l’Euro et que de la patience était demandée pour son retour, l’international français pourrait apparaître dans le groupe de Roberto De Zerbi dès ce week-end.

Rabiot en forme à l’entraînement

Intégré cette semaine à l’entraînement collectif de l’OM, Adrien Rabiot s’est montré en jambe et à l’aise avec ou sans ballon comme l’explique RMC, indiquant que Roberto De Zerbi pourrait déjà le convoquer pour affronter Strasbourg ce dimanche. Valentin Rongier ne devrait pas être disponible tandis que Geoffrey Kondogbia pourrait être aligné en défense en l’absence de Leonardo Balerdi, suspendu après son rouge à Lyon. De quoi offrir une place à Adrien Rabiot si le technicien italien le juge en état de participer à la rencontre.

Surprise à Strasbourg ?

Initialement, Adrien Rabiot n’était pas attendu sur les terrains avant le mois d’octobre, avec de possibles débuts avant la trêve internationale, le 4 octobre face à Angers, ou juste après, à Montpellier le 20 octobre. Avec en ligne de mire le choc contre le PSG le 27 octobre. « Il a besoin de deux ou trois semaines pour se remettre à niveau, confiait De Zerbi vendredi dernier avant l’Olympico. Il est là pour deux ans. On ne veut pas trop le presser et risquer de le perdre. On avait un groupe déjà fort mais avec lui, le groupe dispose d’un potentiel encore plus fort ». La présence de Rabiot pour le déplacement à Strasbourg serait donc une surprise.