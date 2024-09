Le PSG officialise une opération spéciale !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce vendredi, les joueurs de Luis Enrique porteront un nouveau maillot, le troisième de sa gamme, qui sera également collector pour une bonne raison. Le PSG a en effet annoncé ce vendredi une opération spéciale organisée dans le cadre de la campagne Octobre Rose, qui a pour mission de prévenir, sensibiliser et collecter des fonds pour lutter contre le cancer du sein.

Le PSG se prépare à arborer une nouvelle tenue. Ce vendredi face à Rennes, en ouverture de la 6e journée, les hommes de Luis Enrique porteront pour la première fois le troisième maillot de cette saison 2024/25, réalisé en collaboration avec la marque Jordan. Cette tunique devrait ensuite être utilisée à plusieurs reprises durant la saison, mais celle du jour sera cependant collector pour de bonnes raisons.

Pour la troisième saison consécutive, le Paris Saint-Germain, aux côtés de @qatarairways, renouvelle son engagement dans le cadre de la campagne Octobre Rose. 🩷



Cette année, le Club bénéficie également du soutien de @MatchWornShirt pour renforcer cette initiative. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 27, 2024

Le PSG s’associe à Octobre Rose

Pour la troisième saison consécutive, le PSG a en effet annoncé une opération spéciale concoctée dans le cadre d’Octobre Rose, la campagne annuelle de sensibilisation au cancer du sein. En association avec son sponsor maillot Qatar Airways, le club de la capitale arborera ainsi un ruban rose sur son maillot third lors des rencontres de son équipe masculine et féminine ce week-end. Les tuniques portées face au Stade Rennais ce vendredi soir seront ensuite vendues aux enchères sur le site MatchWornShirt afin de reverser les fonds à un projet d'éducation thérapeutique destiné aux patientes opérées d’un cancer du sein et suivies par le groupe hospitalier AP-HP Sorbonne Université. Les supporters du PSG pourront également personnaliser les maillots achetés en boutique avec un ruban rose du 27 septembre au 31 octobre 2024.

« Ensemble, avec nos fans, nous espérons sensibiliser à l’importance du dépistage »

« Le Paris Saint-Germain est fier de s’engager une nouvelle fois dans la lutte contre le cancer du sein, une cause qui nous tient particulièrement à cœur, explique sur le site internet du club Nicola Ibbetson, la directrice sponsoring du PSG. Nous remercions chaleureusement notre partenaire Qatar Airways pour son soutien indéfectible, ainsi que MatchWornShirt pour leur engagement à nos côtés. Ensemble, avec nos fans, nous espérons sensibiliser à l’importance du dépistage et contribuer à la recherche pour vaincre cette maladie ».

« Chez Qatar Airways, nous croyons en la capacité du sport à rassembler les communautés et à générer des changements significatifs. Notre soutien continu à la campagne Octobre Rose avec le Paris Saint-Germain témoigne de notre engagement profond à sensibiliser sur le cancer du sein et à promouvoir le dépistage précoce, a pour sa part déclaré Thierry Antinori, le directeur commercial de la compagnie aérienne partenaire du PSG. Le maillot en édition spéciale de cette année, qui allie le célèbre ruban rose au logo de Qatar Airways, symbolise notre effort commun avec le Paris Saint-Germain pour avoir un impact durable dans la lutte contre cette maladie et pour soutenir les personnes touchées. »