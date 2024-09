Déterminé, il choisit l’OM pour son transfert !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Jonathan Rowe fait partie des joueurs recrutés par l’Olympique de Marseille durant le mercato estival. L’ailier anglais de 21 ans avait fait du club phocéen sa priorité malgré d’autres options sur le mercato, en France ou à l’étranger. Une mentalité saluée par les dirigeants, heureux d’avoir pu s’attacher ses services.

« Serais-je venu à Marseille sans De Zerbi ? Oui. Dès que l'OM a été une option concrète pour moi, il y a quelque chose, une flamme, qui s'est allumée en moi. C'est vraiment quelque chose qui m'a touché ». Recruté cet été par l’OM, Jonathan Rowe avait affiché dès sa présentation son attachement pour le club phocéen, au sein duquel il est prêté avec obligation d’achat par Norwich.

«Très surpris par sa détermination de rejoindre l’OM »

Selon La Provence, Jonathan Rowe a rapidement fait de l’OM sa priorité malgré d’autres options sur le mercato et l’a directement fait savoir à la direction. L’ailier a tenu sa parole en rejoignant le club dirigé aujourd’hui par Roberto De Zerbi. « On a été impressionné par sa mentalité, malgré son âge, et aussi très surpris par sa détermination de rejoindre l’OM », explique un acteur des négociations rapporté par La Provence.

L'OM n'était pas seul pour Rowe

Outre l’Olympique de Marseille, le Stade Rennais souhaitait également attirer Jonathan Rowe en Ligue 1 précise le quotidien régional. Il en était de même pour l’Atalanta et Ipswich, mais l’attaquant en a décidé autrement.