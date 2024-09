Mercato : Le PSG boucle un deal à 20M€, il valide !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Hugo Ekitike a définitivement quitté le Paris Saint-Germain durant l’intersaison après la levée de son option d’achat (16,5M€) par l'Eintracht Francfort qui ne regrette pas son choix après le début de saison de son attaquant. Ce dernier est également heureux d’avoir pu rejoindre l’Allemagne, sans regarder en arrière.

Arrivé au PSG en 2022, Hugo Ekitike ne s’est pas éternisé dans la capitale en pliant bagage l’hiver dernier pour prendre la direction de l'Eintracht Francfort en prêt, puis dans le cadre d’un transfert définitif quelques mois plus tard après la levée de l’option d’achat. Un départ qui a permis au PSG de mettre la main sur 20M€ (16,5M€ pour son transfert qui s’ajoutent aux 3,5M€ versés pour son prêt) et au joueur de se relancer.

Mercato : Le PSG reçoit une réponse pour ce transfert à 150M€ https://t.co/RC3W6eYzDF pic.twitter.com/6hmL0GnMqW — le10sport (@le10sport) September 27, 2024

« Il n’y a pas de regrets »

Hugo Ekitike est en forme en ce début de saison avec 4 buts et autant de passes décisives lors de ses six premières apparitions. Ce jeudi, l’attaquant a récidivé avec une nouvelle réalisation et une offrande face à Plzen (3-3) en Europa League, de quoi le conforter dans son choix de quitter le PSG. « Il n’y a pas de regrets, si je suis là c’est qu’il y a une raison, je veux juste faire de bonnes choses avec cette équipe et l’amener là où elle le mérite », a-t-il réagi en zone mixte après la rencontre, rapporté par RMC.

« Je n’ai pas la tête à mes statistiques »

En revanche, les regrets étaient bien présents à l’évocation du match nul de l’Eintracht Francfort contre le Vikotira Plzen (3-3) en encaissant deux buts en fin de match (86e, 90e+3). « Honnêtement, je ne sais pas ce qui s’est passé. Nous avons perdu notre concentration vers la fin. A ce niveau, c'est puni. Je suis très déçu et je n'arrive pas à y croire. Comment le match peut-il se terminer ainsi? J’aime bien marquer et passer mais à partir du moment où on fait 3-3, je n’ai pas la tête à mes statistiques », regrettait Ekitike.