Mercato : Le PSG reçoit une réponse pour ce transfert à 150M€

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Khvicha Kvaratskhelia était la grande priorité du PSG pour remplacer Kylian Mbappé sur l'aile. Malheureusement pour le club parisien, le Napoli n'a rien voulu savoir et l'a conservé dans son groupe. Selon son directeur sportif, l'international géorgien pourrait même étirer son bail en Italie.

La priorité du PSG pour remplacer Kylian Mbappé, c’était lui ! Selon les informations du 10Sport.com, Khvicha Kvaratskhelia était l’élu. L’international géorgien cochait toutes les cases, même si sa valeur (150M€) a pu refroidir les dirigeants parisiens.

Le Napoli a fermé la porte

Comme annoncé par le 10Sport.com, Khvicha Kvaratskhelia souhaitait rejoindre le PSG. Son clan avait, publiquement, évoqué ses envies de départ. Mais le Napoli, déjà confronté au départ de Victor Osimhen, a décidé de le retenir.

Une prolongation dans les tuyaux ?

Depuis, les relations semblent s’être réchauffées puisqu’il est question d’une possible prolongation au Napoli. « Je l'ai dit et je le répète : il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'urgence à renouveler. Il a encore trois ans de contrat. Nous en avons parlé, nous en parlons et nous en parlerons, mais il n'y a pas de date limite » a déclaré Giovanni Manna, directeur sportif du club italien, dans des propos rapportés par Sport Mediaset.