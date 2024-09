PSG : Une histoire d'argent ? Il balance après son transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé cet été au PSG, Matvey Safonov s'est prononcé sur ses premiers pas en France. Le portier russe est revenu longuement sur son départ du Krasnodar, son club formateur, mais aussi sur sa progression à Paris. Dans l'ombre de Gianluigi Donnarumma, il espère tirer son épingle du jeu cette saison.

Pour suppléer Gianluigi Donnarumma, le PSG est allé perdre son regard en Russie. Depuis plusieurs mois, Luis Campos suivait les prestations de Matvey Safonov, portier du Krasnodar la saison dernière. Finalement, le Portugais est passé à l’action et est parvenu à s’attacher les services d’un gardien ambitieux, clamant son envie de prendre la place de Gianlugi Donnarumma. Lors d’un entretien accordé à un média russe, Safonov est revenu longuement sur son départ du Krasnodar.

Safonov jure fidélité au Krasnodar

« Pour moi, l’argent n’est pas l’essentiel. Je dis toujours qu'il n'y a pas eu de conflits avec Krasnodar, car je n'ai aucune envie de gagner de l'argent avec mon club natal. Si, par exemple, j’avais déménagé dans un autre club, j’aurais reçu une bonne prime de signature et un bon salaire. Mais j'ai choisi une voie différente. Il est plus important pour moi de préserver les qualités humaines que de laisser tomber quelqu'un pour un gain à court terme. Quitter Krasnodar et signer un accord avec un autre club dans son dos serait une trahison. Je ne suis pas prêt pour ça » a lâché le portier.

Safonov veut continuer à progresser

C’est au PSG que Safonov a trouvé refuge. Le portier russe a découvert une nouvelle manière de s’entraîner et une exigence jamais connue. « Quand je suis arrivé et que j’ai commencé à m’entraîner, des problèmes sont apparus, principalement d’ordre technique. Maintenant, je suis juste en train de travailler sur moi-même, j'élimine les erreurs. Je dois travailler et continuer à absorber tout ce que l'entraîneur des gardiens me dit » a lâché le nouveau joueur du PSG lors d’un entretien accordé à Match TV.