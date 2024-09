Mercato : Le PSG déjà plombé pour deux gros transferts ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si le mercato estival n’a fermé ses portes que récemment, le PSG est déjà associé à plusieurs profils sur le marché des transferts. Les noms de Nico Williams (Athletic Bilbao) et de Viktor Gyökeres (Sporting CP) ont notamment été annoncés dans le viseur du club parisien, mais également de Liverpool, qui pourrait agir dans ces deux dossiers.

Cet été, le PSG s’est renforcé par l’intermédiaire de jeunes joueurs prometteurs. Le club de la capitale a misé sur les arrivées de Willian Pacho, João Neves, et Désiré Doué pour les joueurs de champ, et celle de Matvey Safonov afin de suppléer Gianluigi Donnarumma dans les buts.

Mercato - PSG : La prochaine signature est déjà choisie ! https://t.co/c1FeSrK7Xx pic.twitter.com/8HGj3QSujU — le10sport (@le10sport) September 26, 2024

Le PSG a lorgné Nico Williams et Viktor Gyökeres

Mais le PSG et ses dirigeants ont également tenté plusieurs coups sur le marché. Pendant longtemps, Paris a lorgné Nico Williams, véritable sensation de l’Euro 2024, et qui disposait d’une clause de 58M€ avec l’Athletic Bilbao. Mais l’international Espagnol a préféré rester au sein de son club formateur. Idem pour Viktor Gyökeres, qui faisait partie des noms ciblés par la cellule de recrutement parisienne.

Liverpool ne lâche pas l’affaire

Le prolifique attaquant suédois est resté pour une seconde saison au Sporting. Néanmoins, ces deux joueurs restent très convoités, et ce par des tops clubs européens. Comme le révèle CaughtOffside ce jeudi, Liverpool pense toujours à Nico Williams et à Viktor Gyökeres pour le prochain mercato estival. Les deux profils sont jugés parfaits pour les possibles remplacements de Mohamed Salah et de Darwin Nunez.