OM : Une catastrophe est annoncée après ce clash

Le conflit entre Chancel Mbemba et l'OM a vite tourné au vinaigre. Placé dans le loft avec les autres indésirables durant l'été, le défenseur congolais n'a pas supporté cette décision. Le joueur s'est montré agressif et peu coopératif tout au long de la préparation. Ces tensions ont eu des répercussions sur la popularité de l'OM en Afrique.

L’OM est parvenu à se débarrasser de ses indésirables cet été. Tous ? Non. Un joueur résiste encore et toujours à ses dirigeants. Lors du dernier mercato, Chancel Mbemba, malgré sa situation, avait refusé de se rendre en Arabie Saoudite. Le défenseur congolais espérait certainement être réintégré, mais il n’en a rien été. Mbemba reste toujours à l’écart du groupe principal et il devient difficile de l’imaginer porter le maillot de l’OM dans un avenir proche.

« C’est invraisemblable »

Pour Claude Le Roy, qui avait découvert Mbemba il y a plusieurs années, Pablo Longoria a tort dans ce dossier.« C’est invraisemblable d'arriver à une telle situation. Chancel, c'est quelqu'un d'extrêmement facile à gérer, qui est toujours prêt à tout donner. Ce comportement de l'OM à son égard est indigne. Cela m’étonne même de quelqu’un comme Pablo Longoria, une telle attitude. Ou alors ça veut dire qu'il n'y a plus que le fric qui compte et que l’humain, on l’oublie complétement. » a-t-il confié.

L'OM perd des fans en Afrique

Ce conflit a trouvé un écho en Afrique où l’OM demeure très populaire. Par exemple, au Congo, le club marseillais n’est plus vraiment apprécié. « Les gens qui se promènent avec le maillot de l’OM se font presque invectiver à Kinshasa maintenant. Les fans se désabonnent en masse des réseaux sociaux du club marseillais. La situation de Chancel Mbemba est vécue comme une injustice » a déclaré Jonathan Masiala, journaliste sportif à la radio congolaise Top FM, dans des propos rapportés par RFI.