Scandale à l'OM, Benatia va prendre très cher

A la mi-temps du choc entre l'OL et l'OM, Medhi Benatia s'est emporté envers l'arbitre Benoît Bastien, qui a expulsé Leonardo Balerdi et sifflé un penalty en faveur des Gones. Saisie par le Conseil national de l’éthique, la commission de discipline a évoqué le cas du conseiller sportif marseillais ce mercredi. Et Medhi Benatia risque une peine de quatre matchs de suspension.

Ce dimanche soir, l'OM s'est déplacé sur la pelouse de l'OL. Réduit à dix dès la cinquième minute de jeu, le club emmené par Roberto De Zerbi l'a emporté grâce à un but inscrit dans les derniers instants de la rencontre (2-3).

«Ne prenez pas les gens pour des cons»

Alors que l'OL et l'OM étaient dos à dos, Medhi Benatia a explosé à la mi-temps. En effet, le conseiller sportif marseillais s'en est pris à l'arbitre Benoit Bastien dans les couloirs du Groupama Stadium, pestant contre certaines décisions, notamment le carton rouge infligé à Leonardo Balerdi et le penalty sifflé en faveur des Gones. « Il y a faute de Lacazette au départ ! Deux fautes de Balerdi et tu mets le carton rouge, tu lâches un pénalty ! Commencez à nous respecter, commencez à nous respecter. La semaine dernière, Cornelius, là encore. Ne prenez pas les gens pour des cons, ne prenez pas les gens pour des cons », s'est emporté Medhi Benatia dans des images captées par DAZN.

Quatre matchs de suspension pour Benatia ?

Selon les informations de La Provence, le Conseil national de l’éthique (CNE) a décidé de saisir la commission de discipline dès lundi. Et alors que cette dernière s'est prononcé sur le cas de Medhi Benatia ce mercredi, le conseiller sportif de l'OM risque une peine de quatre matchs de suspension. Affaire à suivre...